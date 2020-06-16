В рязанских СИЗО началась подготовка к голосованию по изменению Конституции

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:48:15+03:00

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В следственных изоляторах Рязанской области стартовала подготовка к проведению общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию, которое состоится 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

В учреждениях размещена наглядная информация в виде стендов и брошюр. Сотрудники изоляторов разъясняют обвиняемым и подозреваемым об их избирательных правах и знакомят с текстом поправок в основной закон страны.

В общей сложности по состоянию на 16 июня в СИЗО №1 избирательным правом обладают около 250 человек. В изоляторе №2, расположенном в городе Ряжске – более 80 человек, в филиале больницы при ИК-2 - 4 человека. Кроме того, правом голоса могут воспользоваться 26 лиц, находящихся под домашним арестом, надзор за которыми осуществляет уголовно-исполнительная инспекция, и 135 отбывающих наказание в виде принудительных работ, находящихся в исправительных центрах УФСИН России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU