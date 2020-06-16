16 Июнь 2020 2020-06-16T12:42:43+03:00

Рязанцев предупредили о сильной жаре в ближайшие два дня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воздух прогреется до 30 градусов, а дождей и гроз не ожидается

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16 и 17 июня на территории Рязани сохранится жаркая погода, сообщает пресс-служба городской администрации. Днем столбики термометров поднимутся до 28-30 градусов. Дождей и гроз в эти дни не ожидается.

Власти города просят рязанцев быть осторожными в жаркую погоду и напоминают, что врачи рекомендуют людям старшего возраста, детям, а также горожанам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, оставаться дома.

«Необходимо также пить больше воды, использовать головной убор и солнцезащитные средства», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU