16 Июнь 2020 2020-06-16T12:05:59+03:00

Лесопарк в Рязани готовят к снятию ограничений. Фото: admrzn.ru

Там окашивают траву, высаживают цветы, проводит генуборку в центре уличного спорта «Под мостом»

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Лесопарк в Рязани готовят к снятию запрета на его посещение, введенного из-за пандемии коронавируса. Впрочем, этим запретом очень многие пренебрегают, особенно в погожие летние деньки.

Так или иначе, именно сейчас в Лесопарке принялись окашивать траву и высаживать цветы: бархотки, петуньи, ирисы, колеусы, цинерарии, лилии, папоротники, анютины глазки, хосты и фиалки.

Кроме того, генеральную уборку проводят в центре уличного спорта «Под мостом». Там покрасили металлические конструкции, помыли покрытие спортивных площадок.

Пункт проката также готовят к открытию.

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ИСТОЧНИК KP.RU