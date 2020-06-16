Лесопарк в Рязани готовят к снятию ограничений
Лесопарк в Рязани готовят к снятию запрета на его посещение, введенного из-за пандемии коронавируса. Впрочем, этим запретом очень многие пренебрегают, особенно в погожие летние деньки.
Так или иначе, именно сейчас в Лесопарке принялись окашивать траву и высаживать цветы: бархотки, петуньи, ирисы, колеусы, цинерарии, лилии, папоротники, анютины глазки, хосты и фиалки.
Кроме того, генеральную уборку проводят в центре уличного спорта «Под мостом». Там покрасили металлические конструкции, помыли покрытие спортивных площадок.
Пункт проката также готовят к открытию.
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ИСТОЧНИК KP.RU