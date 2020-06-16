Второй этап снятия ограничений в Рязани: какие кафе откроются 18 июня

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:00:46+03:00

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Уже в ближайший четверг, 18 июня, в Рязани могут открыться кафе и рестораны. Но сделать это могут не все заведения, а только те, у кого есть летняя веранда.

Как сообщает ГТРК «Ока», многие точки общепита уже подготовили столики, только их будет в два раза меньше чем обычно - расстояние между ними - полтора метра.

Напомним, власти Рязанской области собираются перейти ко второму этапу снятия ограничений.

— Мы подошли к тому, что вскоре станет возможным начать второй, а затем и третий этап снятия ограничений, которые ввели в регионе из-за угрозы распространения пандемии, — заявил губернатор Николай Любимов. — Ситуация имеет явную положительную динамику, уровень заболеваемости коронавирусом плавно снижается. Планируем, что второй этап снятия ограничений начнется ориентировочно с 18 июня. Соответствующий проект распоряжения уже готовится (читаем подробнее, что еще может открыться с 18 июня).

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ИСТОЧНИК KP.RU