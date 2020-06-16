2020-06-16T12:00:46+03:00
Общество

Второй этап снятия ограничений в Рязани: какие кафе откроются 18 июня

В регионе переходят ко второму этапу снятия ограничений в связи с коронавирусом
Поделиться:
Второй этап снятия ограничений в Рязани: какие кафе откроются 18 июня.Второй этап снятия ограничений в Рязани: какие кафе откроются 18 июня.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Уже в ближайший четверг, 18 июня, в Рязани могут открыться кафе и рестораны. Но сделать это могут не все заведения, а только те, у кого есть летняя веранда.

Как сообщает ГТРК «Ока», многие точки общепита уже подготовили столики, только их будет в два раза меньше чем обычно - расстояние между ними - полтора метра.

Напомним, власти Рязанской области собираются перейти ко второму этапу снятия ограничений.

— Мы подошли к тому, что вскоре станет возможным начать второй, а затем и третий этап снятия ограничений, которые ввели в регионе из-за угрозы распространения пандемии, — заявил губернатор Николай Любимов. — Ситуация имеет явную положительную динамику, уровень заболеваемости коронавирусом плавно снижается. Планируем, что второй этап снятия ограничений начнется ориентировочно с 18 июня. Соответствующий проект распоряжения уже готовится (читаем подробнее, что еще может открыться с 18 июня).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Кадомом поселились белые лебеди
Рязанцев предупредили о сильной жаре в ближайшие два дня
Лесопарк в Рязани готовят к снятию ограничений
Второй этап снятия ограничений в Рязани: какие кафе откроются 18 июня
Подробности ДТП с троллейбусом в Рязани: пострадали семь человек
В Рязанской области 16 июня выявили 50 зараженных коронавирусом. Всего – 4557
Рязанский Роспотребнадзор рассказал о планах открытия детских садов
«За хлебушком потянулась»: в Новомичуринске пенсионерка на иномарке врезалась в дерево
Стадо кабанов снова сняли рязанцы
Рязанская семья рассказала Путину об оформлении выплат на детей
Под Рязанью загрязнили реку Листвиняку горюче-смазочными материалами
Денис Сидоров – о ДТП с Ефремовым: Буржуазной «элите» нужно дать понять, что закон един для всех
Девятилетняя рязанка вошла в мировой топ «лайкеров»
В Рязани в продаже обнаружили потенциально опасную икру
В Рязани прошло первое заседание Общественной палаты города
География коронавируса: как 15 июня новые случаи распределились по Рязанской области
Чиновники взяли на контроль работу автобусов №7 в Рязани