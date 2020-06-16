Подробности ДТП с троллейбусом в Рязани: пострадали семь человек
В понедельник, 15 июня, примерно в 9.50 в Рязани на Московском шоссе неподалеку от железнодорожного моста произошло серьезное ДТП с участием троллейбуса. Как сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области, 48-летний житель Рязани, управлявший троллейбусом №1, почувствовал недомогание, не справился с управлением и врезался в уборочный автомобиль КАМАЗ.
В результате аварии травмы получили водитель троллейбуса, а также шесть пассажиров в возрасте 72-х, 69-ти, 65-ти, 59-ти, 54-х и 47-ми лет. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
Обстоятельства аварии уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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