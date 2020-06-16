16 Июнь 2020 2020-06-16T10:58:00+03:00

В Рязанской области 16 июня выявили 50 зараженных коронавирусом. Всего – 4557. Фото: Олег ЗОЛОТО

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16 июня в Рязанской области выявили еще 50 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативная группа. С начала пандемии в регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 4557 человек. Еще 49 положительных тестов находятся на подтверждении в минздраве.

Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 4606 человек.

«Мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме», - докладывают чиновники.

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ИСТОЧНИК KP.RU