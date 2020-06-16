«За хлебушком потянулась»: в Новомичуринске пенсионерка на иномарке врезалась в дерево
Утром 16 июня в городе Новомичуринск Пронского района произошло жесткое ДТП. Пенсионерка за рулем автомобиля Daewoo Matiz врезалась в дерево, сообщается в паблике «Бабкин шум».
— Я потянулась за хлебушком, который упал с сидения, — сказала пожилая женщина очевидцу дорожного происшествия.
По предварительным данным, никто в аварии не пострадал. Иномарка получила механические повреждения.
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ИСТОЧНИК KP.RU