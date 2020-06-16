«За хлебушком потянулась»: в Новомичуринске пенсионерка на иномарке врезалась в дерево

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:16:10+03:00

В аварии никто из людей не пострадал

Изменить размер текста: A A

Утром 16 июня в городе Новомичуринск Пронского района произошло жесткое ДТП. Пенсионерка за рулем автомобиля Daewoo Matiz врезалась в дерево, сообщается в паблике «Бабкин шум».

— Я потянулась за хлебушком, который упал с сидения, — сказала пожилая женщина очевидцу дорожного происшествия.

По предварительным данным, никто в аварии не пострадал. Иномарка получила механические повреждения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU