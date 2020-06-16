Рязанская семья рассказала Путину, как получала выплаты на детей

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:49:14+03:00

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15 июня в совещании с президентом Владимиром Путиным по видеоконференцсвязи поучаствовала семья Кузьминых из Рязанской области. Так как обсуждались меры поддержки экономики и социальной сферы, супруги рассказали, как получали выплаты на детей во время пандемии. Они оформили себе единовременную выплату 10 тысяч рублей на обеих дочерей (4 и 16 лет), а также выплату 5077 рублей в месяц на младшую дочку.

«Было все достаточно просто и легко: заполняешь заявку на госуслугах, она обрабатывается, и 1-го числа тебе приходит на карточку 20 тысяч рублей. Мы очень обрадовались и решили воспользоваться еще одной выплатой – ежемесячной от 3 до 7 лет. Так же на госуслугах заполнила заявление. Оно уже было чуть длиннее, документов потребовалось побольше, но все равно все было просто» - заявила Людмила Кузьмина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/785026" frameborder="0"></iframe> Семья Кузьминых из Рязанской области рассказали президенту о социальной поддержке.

За полмесяца до голосования по поправкам в Конституцию РФ, что неудивительно, звучали только положительные эпитеты и слова благодарности – как от «показательной» семьи, так и от сидевшего рядом губернатора Николая Любимова. Глава региона, в свою очередь, рассказал, что на местном уровне по 2 тысячи на взрослого и 2 тысячи на ребенка платят тем, кто потерял работу после 1 января 2020 года, а школьникам из социально незащищенных категорий семей во время дистанционного обучения раздавали продуктовые наборы.

Отдельный акцент Любимов сделал на «продление сроков реализации средств регионального материнского капитала» с 1 июля до 1 октября. Стоит отметить, что речь идет не о каких-то дополнительных деньгах и не о продлении самой программы: средства (сейчас 72 242 рубля) и так предназначены семьям, в которых третий или последующий ребенок родился с 2016 по 2021 годы. Изменения рассчитаны лишь на те 500 семей, которые могли воспользоваться маткапиталом до конца текущего полугодия, но теперь получили в свое распоряжение еще несколько месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU