Под Рязанью загрязнили реку Листвиняку горюче-смазочными материалами

16 Июнь 2020 2020-06-16T08:41:44+03:00

Комиссия разбирается и выясняет, кто допустил в сброс ГСМ в реку

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12 июня в акватории реки Листвянка недалеко от деревни Каменец местные жители обнаружили пятна ГСМ, сообщает администрация Рязанского района.

В результате обследования акватории данного объекта выяснилось, что произошел несанкционированный сброс ГСМ, также утечка нефтепродуктов.

По предварительным данным, загрязнение произошло от иловых отложений, в связи с повышение уровня воды в Листвянке. 15 июня был организован выезд лаборатории Министерства природопользования Рязанской области для отбора иловых отложений и проверки уровня загрязнения в реке Листвянка. В настоящее время результаты взятых проб изучаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU