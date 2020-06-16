Под Рязанью загрязнили реку Листвиняку горюче-смазочными материалами
12 июня в акватории реки Листвянка недалеко от деревни Каменец местные жители обнаружили пятна ГСМ, сообщает администрация Рязанского района.
В результате обследования акватории данного объекта выяснилось, что произошел несанкционированный сброс ГСМ, также утечка нефтепродуктов.
По предварительным данным, загрязнение произошло от иловых отложений, в связи с повышение уровня воды в Листвянке. 15 июня был организован выезд лаборатории Министерства природопользования Рязанской области для отбора иловых отложений и проверки уровня загрязнения в реке Листвянка. В настоящее время результаты взятых проб изучаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU