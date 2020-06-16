2020-06-16T08:36:41+03:00
Политика

Денис Сидоров – о ДТП с Ефремовым: Буржуазной «элите» нужно дать понять, что закон един для всех

Депутат оппонирует «защитникам», которые пытаются оправдать артиста теориями заговора и считают его заслуги поводом смягчить наказание
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Внедорожник, за рулем которого находился актер, на большой скорости выехал на встречную полосу. Фото: Роман Канащук/ТАССВнедорожник, за рулем которого находился актер, на большой скорости выехал на встречную полосу. Фото: Роман Канащук/ТАСС
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ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов, - это, прежде всего, трагедия для семьи погибшего от рук лицедея рязанца Сергея Захарова. Но нельзя закрывать глаза и на тот факт, что прогремевшая на всю страну авария также показывает состояние, в котором сейчас находится наше общество. Так считает первый секретарь Рязанского обкома КПРФ, депутат Рязанской городской Думы Денис Сидоров.

- Многие представители буржуазной «элиты» перестали ассоциировать себя с обществом, ставят себя выше окружающих и, как следствие, выше законов и обязательных для всех правил. Ужасная трагедия, жертвой которой стал наш земляк, в очередной раз показала, как от наглого поведения «хозяев жизни», считающих себя неприкасаемыми, страдает простой народ. Наша фракция в Госдуме в 2019 году поддержала ужесточение ответственности за вождение в нетрезвом виде, но закон должен работать и быть единым для всех! Поэтому я уверен, что Михаил Ефремов должен понести ответственность по всей строгости закона, чтобы так называемые «звезды» и «мажоры» поняли – преступления против общества не сойдут им с рук!

Показательным Денис Сидоров считает и тот факт, что не только друзья и коллеги Ефремова по цеху, но и некоторые другие представители интернет-сообщества из числа либералов с двойными стандартами пытаются его оправдать. Мол, «неугодного» артиста подставили слуги режима, хотя Ефремов публично признал свою вину. Суд, по мнению таких «защитников», должен учесть заслуги знаменитого актера и по-максимуму смягчить наказание, что само по себе оскорбительно как для семьи погибшего, так и для граждан России в целом, ведь на месте Сергея Захаров мог оказаться каждый. Депутат уверен, что в социалистическом обществе такого раскола нельзя себя представить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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