Девятилетняя рязанка вошла в мировой топ «лайкеров»
Девятилетняя рязанка Вика Астапенко попала в топ лайкеров – она занимает 53 место в мире, а в России – 26, сообщает телеканал ТКР.
Девочка снимает видео на темы дистанционного обучения, кулинарных рецептов и проводит мастер-классы.
Другой блогер - Илья Соколов, занимается обзорами музыкальных инструментов и советами для начинающих гитаристов. Сейчас у него больше 150 тысяч подписчиков на YouTube.
Блогерша из Рязани.Источник: ТКР
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ИСТОЧНИК KP.RU