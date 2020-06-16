Девятилетняя рязанка вошла в мировой топ «лайкеров»

16 Июнь 2020 2020-06-16T06:43:11+03:00

Блогерша Вика Астапенко снимает видео на темы дистанционного обучения, кулинарных рецептов и проводит мастер-классы

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Девятилетняя рязанка Вика Астапенко попала в топ лайкеров – она занимает 53 место в мире, а в России – 26, сообщает телеканал ТКР.

Девочка снимает видео на темы дистанционного обучения, кулинарных рецептов и проводит мастер-классы.

Другой блогер - Илья Соколов, занимается обзорами музыкальных инструментов и советами для начинающих гитаристов. Сейчас у него больше 150 тысяч подписчиков на YouTube.

Блогерша из Рязани.Источник: ТКР

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ИСТОЧНИК KP.RU