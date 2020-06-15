В Рязани в продаже обнаружили потенциально опасную икру
Лосесевая зернистая из запасов индивидуального предпринимателя оказалась фальсификатом
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В Рязани в продаже обнаружили потенциально опасную икру. Производитель лососевой зернистой - «Камчатский рыболов» - с 2018 года не оформлял сопроводительные документы, что говорит о ее фальсификации.
Как сообщает управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, потенциально опасная продукция хранилась в торговой палатке у ИП Павловой В.А. Обнаружить и изъять ее помогли правоохранительные органы в ходе совместного рейда.
Госпожу Павлову суд наказал штрафом в размере 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU