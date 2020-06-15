15 Июнь 2020 2020-06-15T18:24:58+03:00

Вошли в палату известные и уважаемые люди Рязани

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В Рязани прошло первое заседание Общественной палаты города в режиме видеоконференции. Членов Общественной палаты приветствовала глава муниципального образования Юлия Рокотянская. На первом организационном заседании утвердили регламент работы совещательного органа и избран председатель. Председателем Общественной палаты стал ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев.

— Благодарю коллег за доверие. Нам предстоит взаимодействовать с депутатским корпусом городской Думы, высказывать свое мнение по самым острым вопросам, как, например, экология. Желаю всем плодотворной работы, — отметил Андрей Кашаев.

На заседании был сформирован совет Общественной палаты. Помимо председателя в его состав вошли семь членов палаты:

- Наталья Барышова - директор Автономной некоммерческой организации поддержки инклюзии «Ресурсный центр «Навигатор будущего»;

- Людмила Захарова - председатель Рязанской региональной общественной организации «Межнациональная ассоциация «Мы разные, и мы вместе»;

- Роман Калинин – ректор Рязанского государственного медицинского университета им. И.П.Павлова;

- Игорь Кочетков - заместитель председателя Рязанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»;

- Лилия Кривцова – член Президиума Рязанского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Всероссийский женский союз – надежда России»;

- Екатерина Филиппова – народный учитель РФ, Почетный гражданин города Рязани, учитель французского языка школы № 34 города Рязани;

- Виолетта Черная - Президент правления Рязанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Центр экологической политики и культуры».

В ближайшее время все члены Общественной палаты подготовят предложения для формирования плана работы совещательного органа.

— Все организационные вопросы, связанные с функционированием Общественной палаты, теперь решены. Впереди большая совместная работа. Ваша деятельность очень важна для органов местного самоуправления, вы представляете точку зрения рязанцев и готовы подключиться к решению городских проблем, — подытожила обсуждение Юлия Рокотянская.

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ИСТОЧНИК KP.RU