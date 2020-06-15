Чиновники взяли на контроль работу автобусов №7 в Рязани
15 июня чиновники управления транспорта промониторили наполняемость салонов автобусов маршрута №7, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Кроме того, власти проверили, как проходит процедура выдачи пассажирам билетов и соблюдается ли интервал движения.
«По результатам проведенного мероприятия будет принято решение о целесообразности внесения корректировок в работу автобусов маршрута №7 для обеспечения качественных пассажирских перевозок жителей города Рязани», - говорится в сообщении.
Отметим, что чиновники стали наблюдать за автобусом №7 после того как прекратили действия карты УмКА.
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ИСТОЧНИК KP.RU