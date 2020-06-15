Мой дом – моя крепость: системы безопасности в современных новостройках

15 Июнь 2020 2020-06-15T16:07:50+03:00

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Одним из наиболее важных условий комфортного проживания в современной городской квартире является организация безопасности многоквартирного дома. Давно известно выражение «мой дом - моя крепость». В советское время присутствие в подъезде вахтера было единственным «средством безопасности» и считалось роскошью. С тех лет многое в жизни изменилось, но проблема охраны жилых домов, не только не потеряла своей актуальности, но и стала более востребованной.

Фото: Vellcom group.

На сегодняшний день покупателям квартир в Рязани важно не только качество строительства, локация, транспортная и социальная инфраструктура объекта, но и уровень безопасности. Понятие «безопасность» складывается из конкретных условий, выполнение которых обеспечивает защиту людей, а также залог сохранности имущества.

Единых требований по организации систем безопасности не существует, и набор параметров, обеспечивающих защиту жильцов, может отличаться в зависимости от класса новостройки и размеров. Так, жилье элитного и бизнес-класса характеризуется высоким уровнем организации безопасности. На таких объектах, как правило, применяется система трехступенчатого контроля, которая охраняет периметр жилого комплекса, вход в подъезд и вход в квартиру. На каждом этапе осуществляется контроль доступа, который сводит возможность проникновения нежелательных посетителей к нулю.

Фото: Vellcom group.

В домах комфорт-класса обычно применяется двухступенчатая система, контролирующая доступ в подъезд и в квартиры жильцов. Обеспечение безопасности здесь слагается из видеодомофона и охранной сигнализации.

Дома эконом-класса не могут похвастать даже этим набором элементов. Все, на что могут рассчитывать их жители, - это усиленные входные двери в подъездах и контроль доступа в квартиры при помощи обычного домофона.

Строительство домов бизнес-класса и выше требует от девелоперов определенных вложений в безопасность, общественное пространство и благоустройство прилегающих территорий, что могут позволить себе только крупные компании. В Рязани дома, соответствующие критериям бизнес-класса, можно пересчитать по пальцам.

Дело в том, что установка защитных систем застройщиком делается на свое усмотрение, обязательными к монтажу такие системы не являются. Количество и виды их не регламентируются законом.

В жилых комплексах от Vellcom group круглосуточный пост охраны, на лестничных площадках и в паркинге установлены камеры видеонаблюдения, также используются системы домофонов с видеотрансляцией. Данные с камер выводятся на пульт ТСЖ и постоянно записываются. Придомовые территории спроектированы по принципу

Фото: Vellcom group.

«закрытый двор» с контролем доступа для пешеходов и автомобилей. Жители могут быть спокойны за своих детей и имущество. Компания создает комфорт не только внутри, но и снаружи. Малые архитектурные формы, интерактивные детские площадки с безопасным покрытием, на которых дети могут играть, не боясь пораниться и испачкаться, зоны отдыха для детей и взрослых – все это является неотъемлемой частью продуманной инфраструктуры домов.

А хорошо организованная система безопасности способна предотвратить нежелательные ситуации или перенести их с наименьшим ущербом. Установка эффективного и продуманного охранного оборудования, и соответственно спокойствие жильцов – это еще одна составляющая, на что делает акцент V.DOM.

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ИСТОЧНИК KP.RU