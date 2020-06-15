Рязанцы просят чиновников перекопать съезды к Уржинскому озеру
Рязанцы просят запретить подъезд к озеру Уржинское. Соответствующе объявление опубликовано на странице Экологического рязанского альянса.
«Граждане отдыхающие! Ну зачем подъезжать прямо к озеру!? Пройдите уж 50 метров. К тому же за нарушение режимов охраны памятника природы и водоохранного законодательства можно и штраф получить. Парковка свободна! Мы написали обращение в министерство природопользования и в лесничество о том, что необходимо перекопать съезды к озеру. Возьмем на контроль», - говорится в сообщении.
Рязанцы просят чиновников перекопать съезды к Уржинскому озеру. Фото: ЭРА.
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ИСТОЧНИК KP.RU