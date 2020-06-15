15 Июнь 2020 2020-06-15T14:50:01+03:00

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Рязанцы просят запретить подъезд к озеру Уржинское. Соответствующе объявление опубликовано на странице Экологического рязанского альянса.

«Граждане отдыхающие! Ну зачем подъезжать прямо к озеру!? Пройдите уж 50 метров. К тому же за нарушение режимов охраны памятника природы и водоохранного законодательства можно и штраф получить. Парковка свободна! Мы написали обращение в министерство природопользования и в лесничество о том, что необходимо перекопать съезды к озеру. Возьмем на контроль», - говорится в сообщении.

Рязанцы просят чиновников перекопать съезды к Уржинскому озеру. Фото: ЭРА.

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ИСТОЧНИК KP.RU