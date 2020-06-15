В Сасовском районе в реке утонул мужчина

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:34:59+03:00

Тело погибшего подняли из воды в понедельник

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В понедельник, 15 июня, в 12.10 спасатели поисково-спасательной станции на воде Сасовского района Рязанской области подняли из реки Мокши тело мужчины. Пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области сообщает, что человек погиб в необорудованном для купания месте.

К работам привлекались четыре человека поисково-спасательной станции и одна единица техники.

К сожалению, это уже не первый несчастный случай на водоемах региона в этом году. 2 мая неподалеку от села Льгово Рязанского района в Оке утонул мужчина. Его тело спасатели искали две недели.

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Мужчина утонул еще 2 мая в Оке недалеко от села Льгово (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU