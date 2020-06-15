Участок улицы Горького в Рязани перекроют на неделю
Перед перекрестком с улицей Введенской будут монтировать сети водоотведения
Изменить размер текста:
С 16 июня в Рязани перекроют участок улицы Горького от дома №17 до перекрестка с улицей Введенской. Причина – устройство наружных сетей водоотведения.
Как сообщает пресс-служба администрации Рязани, восстановить движение транспорта планируется не позже 22 июня. До этого момента вблизи указанного участка временно установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Место проведения работ огородят.
Автомобилистов городские власти призвали учитывать эту информацию при планировании маршрутов.
ИСТОЧНИК KP.RU