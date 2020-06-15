Участок улицы Горького в Рязани перекроют на неделю

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:26:16+03:00

Перед перекрестком с улицей Введенской будут монтировать сети водоотведения

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С 16 июня в Рязани перекроют участок улицы Горького от дома №17 до перекрестка с улицей Введенской. Причина – устройство наружных сетей водоотведения.

Как сообщает пресс-служба администрации Рязани, восстановить движение транспорта планируется не позже 22 июня. До этого момента вблизи указанного участка временно установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Место проведения работ огородят.

Автомобилистов городские власти призвали учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU