Ушел из жизни сотрудник РязГМУ Владимир Васильев
В Рязани скончался начальник отдела по воспитательной работе медицинского университета имени Павлова Владимир Иванович Васильев, сообщает пресс-служба минобра.
«От всего коллектива министерства образования и молодежной политики Рязанской области выражаем соболезнования в связи с преждевременным уходом начальника отдела по воспитательной работе РязГМУ Владимира Ивановича Васильева. Он был большим другом нашей сферы, всегда с энтузиазмом и интересом откликался на наши акции, участвовал в мероприятиях, поддерживал волонтеров, открывал с нами третий трудовой семестр, отправлял «звездные отряды».
Его знали и любили студенты, обращались за помощью, его уважали коллеги. Владимир Иванович внес огромный вклад в совершенствование воспитательной работы в вузе и развитие всей молодежной политики региона. Нам всем вас будет очень не хватать» - говорится в некрологе.
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ИСТОЧНИК KP.RU