2020-06-15T12:26:14+03:00
Происшествия

Во время ДТП с троллейбусом №1 пострадали шесть человек

Госпитализированы водитель, кондуктор и четверо пассажиров
Татьяна АЛЕКСЕЕВА
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Утром 15 июня на пересечении Московского шоссе с улицей Юбилейной произошло ДТП с участием троллейбуса маршрута №1 и грузового автомобиля. Как сообщили в управлении транспорта Рязани, водитель троллейбуса вышел в рейс в 05.30, предварительно прошел предрейсовый осмотр.

Однако во время движения мужчина почувствовал себя плохо, водитель потерял контроль над дорожной ситуацией. По данным управления, в результате ДТП пострадали водитель, кондуктор и четыре пассажира. Все пострадавшие были госпитализированы с различными травмами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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