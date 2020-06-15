В Рязани молодой водитель спровоцировал массовое ДТП

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:30:38+03:00

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В воскресенье, 14 июня, примерно в 22.50 в Рязани на улице Циолковского произошло серьезное ДТП. На перекрестке у «Ямской заставы» 21-летний рязанец, управляя автомобилем ВАЗ-2114, столкнулся с автомобилями ВАЗ-2115 (за рулем находился 23-летний парень) и BMW (за рулем находилась 20-летняя девушка).

В результате происшествия водитель «четырнадцатой» получил травмы – ему потребовалась медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП уточняются сотрудниками Госавтоинспекции. По факту автоаварии проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU