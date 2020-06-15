В испытаниях лекарств от коронавируса в Рязани участвует 21 пациент

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:24:56+03:00

Один из препаратов пятеро пациентов ОКБ начали получать первыми в России

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Областная клиническая больница в Рязани продолжает испытания перспективных лекарств от коронавирусной инфекции. 15 июня стало известно, что одно из них – на основе японского противовирусного препарата фавипиравира – получают уже 15 пациентов (неделей ранее их было трое). Оно блокирует размножение вируса, предотвращая опасные клинические проявления инфекции.

Кроме того, пять человек с тяжелым течением COVID-19 первыми в России начали участвовать в испытании новейшего препарата швейцарской фармацевтической компании. В связи с этим производитель отметил ОКБ «за новаторскую работу».

- Уже сегодня этот препарат называют «таблетка надежды», поскольку он ориентирован на помощь самым тяжелым больным, - цитирует главврача Дмитрия Хубезова опергруппа при областном правительстве.

Третий препарат - тоже для сложных случаев – дают еще одному пациенту. Ничего конкретного о нем пока не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU