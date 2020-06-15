Последние новости по коронавирусу в Рязани: 15 июня выявили 49 заболевших
15 июня в Рязанской области выявили еще 49 случаев заражения коронавирусом, сообщает опергруппа правительства. С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 4507 человек. Еще 50 положительных тестов находятся на подтверждении в министерстве здравоохранения Рязанской области. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 4557 человек.
«Мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме», - сообщают чиновники.
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ИСТОЧНИК KP.RU