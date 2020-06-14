2020-06-14T20:18:37+03:00
Происшествия

Жители сгоревших домов в поселке Семчино винят чиновников и пожарных

Администрация Рязани отреагировала, пообещав помочь людям и создать специальную комиссию
Антон КОНОВАЛОВ
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В ночь с 12 на 13 июня в одном из районов Рязани - поселке Семчино - от крупного пожара пострадали два дома.В ночь с 12 на 13 июня в одном из районов Рязани - поселке Семчино - от крупного пожара пострадали два дома.
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В ночь с 12 на 13 июня в одном из районов Рязани - поселке Семчино - от крупного пожара пострадали два дома. Без крова и другого имущества остались две семьи. В своем письменном обращении к губернатору Николаю Любимову они обвиняют в случившемся органы власти и экстренные службы.

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Семчино, ночной пожар. Подробности уточняются. @rashad19892
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Одна из главных претензий местных жителей – неудовлетворительное состояние инфраструктуры: ужасные дороги, крайне изношенная система электроснабжения, недостаточный напор в водопроводных сетях. Последнее обстоятельство, по их словам, поспособствовало неэффективной работе пожарных во время ЧП. Якобы только одна из прибывших на вызов, притом «только через 40 минут», спецмашин была с водой, а остальным как раз не хватило напора.

Интересно, что областное ГУ МЧС никакой информации о случившемся не опубликовало. Городские чиновники, в свою очередь, отмалчиваться не стали:

«Жителям пострадавших домов уже завтра смогут оформить и затем получить предметы первой необходимости, материальную помощь. Дополнительно сообщаем, что собственникам сгоревших домов было предложено заселение в маневренный фонд и предоставление горячего питания», - заверили в пресс-службе администрации Рязани 14 июня.

Кроме того, градоначальница Елена Сорокина поручила создать специальную комиссию «по выяснению обстоятельств…» во главе со своим заместителем Владимиром Бурмистровым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Жители сгоревших домов в поселке Семчино винят чиновников и пожарных
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