В Рязани реанимируют маршрут между Песочней, Горрощей и Ситниками

14 Июнь 2020 2020-06-14T13:52:37+03:00

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С 15 июня в Рязани возобновятся перевозки по маршруту общественного транспорта №55. Согласно муниципальному реестру, обслуживать его будет индивидуальный предприниматель с помощью автобусов малого класса.

«Это позволит улучшить транспортное обслуживание жителей Михайловского шоссе, ул. Ленинского Комсомола и микрорайона Дашково-Песочня», - пишет пресс-служба администрации города.

Длина пути маршруток №55 составит более 20 километров. Между конечными остановками - ДПР-5 и улицей Ситниковская - они проедут по улице Новоселов и Касимовскому шоссе, далее – через Кальное и ТЦ «Круиз», улицы Свободы и Ленина, затем по Первомайскому проспекту, улицам Дзержинского, Ленинского Комсомола, Островского, Чкалова, Военных Автомобилистов и, наконец, по Михайловскому шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU