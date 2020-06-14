Новых ковид-положительных в Рязанской области выявили меньше 50

14 Июнь 2020 2020-06-14T11:56:09+03:00

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В Рязанской области 14 июня опергруппа при правительстве опубликовала обновленную статистику по заболевшим коронавирусной инфекцией. Этот диагноз за минувшие сутки подтвердился у 57 человек. Теперь в регионе официально зарегистрировали 4458 случаев заражения.

Впервые за долгое время число новых положительных тестов на COVID-19 стало меньше полусотни – на повторное исследование отправили результаты анализов 49 человек. Таким образом, вместе с условно подтвержденными в Рязанской области известно о 4507 случаях заражения «короной».

ИСТОЧНИК KP.RU