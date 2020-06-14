В шоу о путешествиях на федеральном канале рассказали о Рязани и Касимове
На телеканале «Звезда» вышла очередная серия шоу «Круиз-контроль». Его ведущая Юлия Розенберг на два дня отправилась в Рязанскую область, где посетила Рязань, Константиново и Касимов.
На родине Сергея Есенина, в Рязанском кремле, музее Макса Фактора и в самом сердце «города двух культур» для гостьи с телевидения устроили экскурсии. В первом магазине создателя кино-грима, чье имя увековечено на Аллее славы в Голливуде, она смешала собственные духи, а в бывшей столице Касимовского ханства сготовила татарское блюдо – ляваши.
Юлия Розенберг и ее собеседники много говорят об истории. На экране то и дело появляется стоимость различных пунктов культурной программы.
ИСТОЧНИК KP.RU