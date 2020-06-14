2020-06-14T10:20:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязани мужчина с коронавирусом не справился с болезнью

Он две недели лежал на аппарате ИВЛ в одном из специализированных госпиталей
Антон КОНОВАЛОВ
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В одном из специализированных госпиталей Рязани, где содержатся пациенты с коронавирусной инфекцией, скончался 59-летний мужчина. COVID-19 у него был выявлен значительно раньше: только на аппарате искусственной вентиляции легких в реанимации пациент пролежал две недели.

«Несмотря на проводимое лечение и усилия врачей, спасти пациента не удалось. Окончательно причина смерти будет установлена после проведения патологоанатомического и гистологического исследований», - сообщает оперативная группа при региональном правительстве.

На 13 июня в Рязанской области официально регистрировали 12 жертв пандемии. Умерших людей с положительным тестом на коронавирус гораздо больше, но ведущей причиной смерти инфекцию признавали далеко не всегда. В тяжелом состоянии накануне в госпиталях находились 33 человека, 12 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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