Сын погибшего в ДТП Сергея Захарова не стал комментировать извинения Ефремова
Накануне в сети интернет появилось видеообращение заслуженного артиста России Михаила Ефремова со словами раскаяния и извинений.
Напомним, что 8 июня Ефремов на Смоленской площади в Москве, находясь за рулем в нетрезвом виде, выехал на своем внедорожнике на встречную полосу и врезался в другой автомобиль. В результате ДТП погиб житель Рязанской области Сергей Захаров.
В субботу, 13 июня, «Комсомольская правда» связалась с сыном погибшего Виталием, чтобы узнать, готова ли семья к общению с Ефремовым после его искреннего раскаяния и извинений.
Но Виталий комментировать ничего не стал. Не стал он и подтверждать или опровергать слова адвоката Добровинского «что извинения не приняты».
"Я не знаю, как дальше жить".Ефремов попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова: "Отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Нет больше никакого Ефремова"
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ИСТОЧНИК KP.RU
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