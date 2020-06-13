Сын погибшего в ДТП Сергея Захарова не стал комментировать извинения Ефремова

13 Июнь 2020 2020-06-13T20:03:24+03:00

Напомним, что заслуженный артист записал видеоролик со словами раскаяния и извинений

Изменить размер текста: A A

Накануне в сети интернет появилось видеообращение заслуженного артиста России Михаила Ефремова со словами раскаяния и извинений.

Напомним, что 8 июня Ефремов на Смоленской площади в Москве, находясь за рулем в нетрезвом виде, выехал на своем внедорожнике на встречную полосу и врезался в другой автомобиль. В результате ДТП погиб житель Рязанской области Сергей Захаров.

В субботу, 13 июня, «Комсомольская правда» связалась с сыном погибшего Виталием, чтобы узнать, готова ли семья к общению с Ефремовым после его искреннего раскаяния и извинений.

Но Виталий комментировать ничего не стал. Не стал он и подтверждать или опровергать слова адвоката Добровинского «что извинения не приняты».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/784706" frameborder="0"></iframe> "Я не знаю, как дальше жить".Ефремов попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова: "Отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Нет больше никакого Ефремова"

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

«Ни деньги, ни фальшивые извинения от него не нужны»: семья погибшего водителя отказалась от предложений Михаила Ефремова

Еще больше их шокировало, что вместо личных извинений артист решил записать видео (подробности).

Служба доставки поможет родным погибшего в ДТП с Ефремовым курьера

Коллеги запомнят Сергея Захарова скромным, немногословным, но очень улыбчивым и светлым человеком (подробности).

"Все, это конец": раскаявшийся Михаил Ефремов заявил, что его не надо "отмазывать" после смертельного ДТП

Актер Иван Стебунов рассказал kp.ru подробности рокового вечера (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU