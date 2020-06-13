Рядом с одной из рязанских школ обнаружен труп

13 Июнь 2020 2020-06-13T14:12:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу утром, 13 июня, на улице Дачной в Рязани неподалеку от школы №40 был обнаружен труп мужчины. В правоохранительных органах подтвердили эту информацию, также сообщили, что следов насильственной смерти на теле человека нет, а обстоятельства смерти уже установлены – она носит некриминальный характер. Также сообщается, что личность погибшего установлена.

Напомним, что ранее в этот день на трассе в Михайловском районе погиб еще один рязанец. Там произошло серьезное ДТП.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU