2020-06-13T14:12:29+03:00
Происшествия

Рядом с одной из рязанских школ обнаружен труп

Личность погибшего уже установлена
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В субботу утром, 13 июня, на улице Дачной в Рязани неподалеку от школы №40 был обнаружен труп мужчины. В правоохранительных органах подтвердили эту информацию, также сообщили, что следов насильственной смерти на теле человека нет, а обстоятельства смерти уже установлены – она носит некриминальный характер. Также сообщается, что личность погибшего установлена.

Напомним, что ранее в этот день на трассе в Михайловском районе погиб еще один рязанец. Там произошло серьезное ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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