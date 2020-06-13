2020-06-13T11:29:52+03:00
Общество

В Рязани на колонну высотой 92 метра водружен флаг Российской Федерации

Рязанская НПК участвует во всероссийских акциях в честь Дня России
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Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», активно участвует в праздновании Дня России. В рамках реализации всероссийской программы праздничных мероприятий работники завода получили ленточки в виде триколора. В окнах административного здания выставлены флаги России, кроме того работникам предприятия переданы флаги России для размещения в окнах, на балконах своих квартир и домов, а также в личных автомобилях.

И самое главное, на самой высокой точке установки низкотемпературной изомеризации – на колонне К4 высотой 92 метра водружен флаг Российской Федерации - официальный символ нашей могучей, многонациональной и любимой страны.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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