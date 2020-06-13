В Михайловском районе произошло еще одно смертельное ДТП
Ночью в субботу, 13 июня, в Михайловском районе на трассе Р22 «Каспий» произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 27-летний рязанец на автомобиле Fiat Ducato не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Произошло столкновения с грузовиком Volvo, которым управлял 40-летний житель Дагестана.
В результате автоаварии, водитель Fiat Ducato от полученных травм скончался. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства уточняются.
Напомним, что 11 июня в Михайловском районе в результате ДТП с участием трех автомобилей также погиб человек.
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Полиция устанавливает виновника аварии (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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