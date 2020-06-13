В Михайловском районе произошло еще одно смертельное ДТП

13 Июнь 2020 2020-06-13T11:06:40+03:00

Фото с места ДТП. Фото: УМВД по Рязанской области.

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Ночью в субботу, 13 июня, в Михайловском районе на трассе Р22 «Каспий» произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 27-летний рязанец на автомобиле Fiat Ducato не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Произошло столкновения с грузовиком Volvo, которым управлял 40-летний житель Дагестана.

В результате автоаварии, водитель Fiat Ducato от полученных травм скончался. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства уточняются.

Напомним, что 11 июня в Михайловском районе в результате ДТП с участием трех автомобилей также погиб человек.

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Полиция устанавливает виновника аварии (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU