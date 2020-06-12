2020-06-12T18:20:26+03:00
Происшествия

В страшном массовом ДТП в Михайловском районе погиб один человек

Полиция устанавливает виновника аварии [фото]
Яков РЫКОВ
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В страшном массовом ДТП в Михайловском районе погиб один человек. Фото: издательство "Пресса".В страшном массовом ДТП в Михайловском районе погиб один человек. Фото: издательство "Пресса".
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Поздно вечером 11 июня недалеко от деревни Бекленевка Михайловского района произошло массовое ДТП, в котором погиб один человек. По информации издательства «Пресса» столкнулись Chevrolet Lacetti, Lada Xray и фура MAN.

В страшном массовом ДТП в Михайловском районе погиб один человек. Фото: издательство "Пресса".

В страшном массовом ДТП в Михайловском районе погиб один человек. Фото: издательство "Пресса".

В результате происшествия погиб 36-летний житель Подмосковья, управлявший автомобилем Chevrolet Lacett. Водители других машин получили ушибы и переломы.

«После того, как медики оказали им необходимую помощь, пострадавших из Михайловской ЦРБ перенаправили по месту жительства», - говорится в сообщении.

В страшном массовом ДТП в Михайловском районе погиб один человек. Фото: издательство "Пресса".

В страшном массовом ДТП в Михайловском районе погиб один человек. Фото: издательство "Пресса".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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