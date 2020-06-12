2020-06-12T18:01:57+03:00
Общество

В Рязани родилась 5-килограммовая девочка-богатырь

Ребенка извлекли при помощи кесарева сечения
Яков РЫКОВ
Поделиться:
В Рязани родилась 5-килограммовая девочка-богатырь.В Рязани родилась 5-килограммовая девочка-богатырь.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В рязанском Перинатальном центре родился ребенок-богатырь. На вторые сутки работы медучреждения на свет появилась девочка весом почти 5 кг, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

— Мама малышки поступила к нам накануне. Во время осмотра мы определили, наличие крупного плода в тазовом предлежании, — рассказывает главный врач Перинатального центра Ирина Девятова. — По совокупности показаний женщине сделали кесарево сечение. Так примерно в половину одиннадцатого утра 11 июня на свет появилась девочка весом 4970 граммов.

Напомним, Перинатальный центр возобновил свою работу 10 июня. За время работы уже поступили 30 пациенток, родились восемь детей. Трое из них путем кесарева сечения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В страшном массовом ДТП в Михайловском районе погиб один человек
В Рязани родилась 5-килограммовая девочка-богатырь
Генпрокуратура: В рязанском санатории «Старица» погасили долги перед работниками
Из-за коммунальной аварии на четырех улицах Рязани отключили воду
В ближайшие часы в Рязани ожидают ливни, грозы и град
Появилось видео с места падения самолета в Рязанской области
Михаил Ефремов прислал на похороны погибшего в ДТП рязанца Сергея Захарова два венка
Джанго проведет онлайн-концерт в Рязани
В Рязани 12 июня выявили еще 58 человек, зараженных коронавирусом. Всего – 4345
На улице Семинарской в Рязани провалился асфальт
Рязанская НПК участвует во всероссийских акциях в честь Дня России
Юлия Рокотянская: Пусть наша страна процветает и крепнет
Названа предварительная причина крушения легкомоторного самолета в Рязанской области
Второй этап снятия ограничений в Рязани: что может заработать с 18 июня
Из имущества «Рязанской автоколонны №1310» смогли продать три автобуса