В Рязани родилась 5-килограммовая девочка-богатырь

12 Июнь 2020 2020-06-12T18:01:57+03:00

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В рязанском Перинатальном центре родился ребенок-богатырь. На вторые сутки работы медучреждения на свет появилась девочка весом почти 5 кг, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

— Мама малышки поступила к нам накануне. Во время осмотра мы определили, наличие крупного плода в тазовом предлежании, — рассказывает главный врач Перинатального центра Ирина Девятова. — По совокупности показаний женщине сделали кесарево сечение. Так примерно в половину одиннадцатого утра 11 июня на свет появилась девочка весом 4970 граммов.

Напомним, Перинатальный центр возобновил свою работу 10 июня. За время работы уже поступили 30 пациенток, родились восемь детей. Трое из них путем кесарева сечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU