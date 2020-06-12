Из-за коммунальной аварии на четырех улицах Рязани отключили воду
Из-за утечки на напорном водоводе на перекрестке улиц Введенской и Полевой проходят аварийно-восстановительные работы, сообщает пресс-служба администрации Рязани.
В связи с коммунальной аварией прекратилась подача холодной воды по следующим адресам:
- ул. Яхонтова, д. 15, д. 15а;
- ул. Маяковского, д. 18, д. 20;
- 2-й Полевой переулок, 4;
- 7-й Полевой переулок, 3.
«Подвоз технической воды местным жителям обеспечен. Замену труб участка планируется провести в ближайшее время», - говорится в сообщении.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU