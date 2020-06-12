2020-06-12T15:58:30+03:00
Недвижимость

Из-за коммунальной аварии на четырех улицах Рязани отключили воду

Жителям подвозят техническую воду для бытовых нужд. Когда восстановят водоснабжение, пока точно неизвестно
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В центре Рязани отключили воду из-за прорыва трубы.В центре Рязани отключили воду из-за прорыва трубы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Из-за утечки на напорном водоводе на перекрестке улиц Введенской и Полевой проходят аварийно-восстановительные работы, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

В связи с коммунальной аварией прекратилась подача холодной воды по следующим адресам:

- ул. Яхонтова, д. 15, д. 15а;

- ул. Маяковского, д. 18, д. 20;

- 2-й Полевой переулок, 4;

- 7-й Полевой переулок, 3.

«Подвоз технической воды местным жителям обеспечен. Замену труб участка планируется провести в ближайшее время», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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