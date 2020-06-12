В ближайшие часы в Рязани ожидают ливни, грозы и град

12 Июнь 2020 2020-06-12T15:51:28+03:00

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По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы и до конца суток 12 июня, а также ночью и днем 13 июня в Рязанской области ожидаются сильный дождь, град и гроза. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Региональное управление МЧС просит рязанцев соблюдать простые правила безопасности:

- не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями;

- ограничить время нахождения на улице.

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ИСТОЧНИК KP.RU