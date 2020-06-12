Джанго проведет онлайн-концерт в Рязани

12 Июнь 2020 2020-06-12T11:58:37+03:00

Джанго стал гостем программы Евгении Фроловрй на ТКР. Момент подготовки к эфиру. Фото: Павел АВЕРИН

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Рок-музыкант и аранжировщик Джанго (Алексей Поддубный) начнет в 13 часов свое выступление в режиме прямого эфира на канале YouTube и в Instagram. Концерт 12 июня он проведет на фоне дома 4 по улице Петрова в Рязани. Именно здесь по задумке Захара Прилепина, уроженца Рязанской области и автора на сей день самой внушительной биографии поэта,будет размещаться культурологическое пространство "Есенин Центр".

Прилепин приезжал в Рязань 5-6 июня с рабочим визитом. Тогда он пообещал, что "привезет известных людей со всей России - отчасти для этого Есенин Центр и создается". Захар дал эксклюзивное интервью корреспонденту "КП-Рязань", в котором кратко ответил на злободневные вопросы рязанцев.

Напомним, что Джанго (Алексей Поддубный) стал известен широкому кругу слушателей благодаря написанному саундтреку к фильму "Бой с тенью".

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ИСТОЧНИК KP.RU