В Рязани 12 июня выявили еще 58 человек, зараженных коронавирусом. Всего – 4345
12 июня в Рязанской области выявили еще 58 случаев заражения коронавирусом, сообщает опергруппа.
Всего с начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 4345 человек. Еще 56 положительных тестов находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре.
Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 4401 человек.
«Мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме», - докладывают чиновники.
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ИСТОЧНИК KP.RU