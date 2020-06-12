2020-06-12T11:42:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязани 12 июня выявили еще 58 человек, зараженных коронавирусом. Всего – 4345

Последние новости по коронавирусу в Рязани и области
Яков РЫКОВ
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12 июня в Рязанской области выявили еще 58 случаев заражения коронавирусом, сообщает опергруппа.

Всего с начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 4345 человек. Еще 56 положительных тестов находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре.

Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 4401 человек.

«Мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме», - докладывают чиновники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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