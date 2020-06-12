На улице Семинарской в Рязани провалился асфальт
Еще на одной улице Рязани провалился асфальт. На этот раз провал образовался на перекрестке улиц Семинарская и Пожалостина.
«Образовался очередной провал. Пока умеренный. Но скоро и там какая-нибудь машина встрянет. Будьте аккуратнее», — написал подписчик одного из рязанских пабликов.
Провал на Семинарской.Источник: ПУВР
Напомним, утром 11 июня в центре Рязани легковой автомобиль задним колесом провалился в яму на дороге (читать подробнее и смотреть видео). Позже на место происшествия выехали рабочие РМПТС и ликвидировали провал.
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ИСТОЧНИК KP.RU