На улице Семинарской в Рязани провалился асфальт

12 Июнь 2020 2020-06-12T10:45:53+03:00

По словам очевидцев, провал пока умеренный, но перспективы не радужные [видео]

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Еще на одной улице Рязани провалился асфальт. На этот раз провал образовался на перекрестке улиц Семинарская и Пожалостина.

«Образовался очередной провал. Пока умеренный. Но скоро и там какая-нибудь машина встрянет. Будьте аккуратнее», — написал подписчик одного из рязанских пабликов.

Провал на Семинарской.Источник: ПУВР

Напомним, утром 11 июня в центре Рязани легковой автомобиль задним колесом провалился в яму на дороге (читать подробнее и смотреть видео). Позже на место происшествия выехали рабочие РМПТС и ликвидировали провал.

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ИСТОЧНИК KP.RU