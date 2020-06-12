2020-06-12T00:12:32+03:00
Происшествия

Названа предварительная причина крушения легкомоторного самолета в Рязанской области

Напомним, что катастрофа унесла жизнь пилота воздушного судна
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Фото с места катастрофы. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.Фото с места катастрофы. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.
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По сообщению пресс-службы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России вечером в четверг, 11 июня, неподалеку от деревни Сасыкино Шиловского района Рязанской области потерпел катастрофу легкомоторный самолет «Бекас». В ведомстве сообщают, что перед падением воздушное судно задело линию электропередач. Пилот погиб.

По факту катастрофы следователи проводят доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что неподалеку от места падения расположен аэродром «Крутицы», обслуживающий и принимающий легкомоторную технику.

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Трагедия произошла в поле между двумя населенными пунктами вечером 11 июня (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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Названа предварительная причина крушения легкомоторного самолета в Рязанской области
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