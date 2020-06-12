Названа предварительная причина крушения легкомоторного самолета в Рязанской области
По сообщению пресс-службы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России вечером в четверг, 11 июня, неподалеку от деревни Сасыкино Шиловского района Рязанской области потерпел катастрофу легкомоторный самолет «Бекас». В ведомстве сообщают, что перед падением воздушное судно задело линию электропередач. Пилот погиб.
По факту катастрофы следователи проводят доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, что неподалеку от места падения расположен аэродром «Крутицы», обслуживающий и принимающий легкомоторную технику.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Рязанской области при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
Трагедия произошла в поле между двумя населенными пунктами вечером 11 июня (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»