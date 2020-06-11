Второй этап снятия ограничений в Рязани: что может заработать с 18 июня

11 Июнь 2020 2020-06-11T22:38:44+03:00

Губернатор Николай Любимов рассказал, когда регион перейдет на второй и третий этапы снятия ограничений

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Власти Рязанской области собираются перейти ко второму этапу снятия ограничений. Об этом во время видеоконференции с представителями бизнес-сообщества заявил губернатор Николай Любимов.

— Мы подошли к тому, что вскоре станет возможным начать второй, а затем и третий этап снятия ограничений, которые ввели в регионе из-за угрозы распространения пандемии, — сказал Любимов. — Ситуация имеет явную положительную динамику, уровень заболеваемости коронавирусом плавно снижается. Планируем, что второй этап снятия ограничений начнется ориентировочно с 18 июня. Соответствующий проект распоряжения уже готовится.

По словам губернатора, переход ко второму этапу позволит возобновить и расширить работу в ряде отраслей. По соглашению с Роспотребнадзором будут открыты и смогут работать:

- торговые центры площадью до 800 кв. метров;

- спорткомплексы и фитнес-центры. Но только в том случае, если они будут загружены только на четверть;

- конференции и выставки;

- точки общепита, работающие на открытом воздухе;

- гостиницы, но при условии 50% загрузки;

- детские санатории с загрузкой в пределах 30%;

- логопедические центры и учреждения, работающие по программам дополнительного профобразования;

- поликлиники смогут вести плановые обследования;

- дневные стационары и отделения восстановительного лечения;

- откроются ЗАГСы для проведения церемоний бракосочетаний.

в загсах - сейчас они проводятся в исключительных случаях, при этом будет действовать ряд ограничений.

— Мы планируем, что третий этап снятия ограничений можно будет начать в конце июня этого года, — обнадежил население Любимов. — А это значит, откроются парки, скверы и пляжи, музеи, театры. Кроме того, третий этап предполагает снятие режима 14-дневной самоизоляции для граждан, приехавших в Рязанскую область из других регионов.

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ИСТОЧНИК KP.RU