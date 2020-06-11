Второй этап снятия ограничений в Рязани: что может заработать с 18 июня
Власти Рязанской области собираются перейти ко второму этапу снятия ограничений. Об этом во время видеоконференции с представителями бизнес-сообщества заявил губернатор Николай Любимов.
— Мы подошли к тому, что вскоре станет возможным начать второй, а затем и третий этап снятия ограничений, которые ввели в регионе из-за угрозы распространения пандемии, — сказал Любимов. — Ситуация имеет явную положительную динамику, уровень заболеваемости коронавирусом плавно снижается. Планируем, что второй этап снятия ограничений начнется ориентировочно с 18 июня. Соответствующий проект распоряжения уже готовится.
По словам губернатора, переход ко второму этапу позволит возобновить и расширить работу в ряде отраслей. По соглашению с Роспотребнадзором будут открыты и смогут работать:
- торговые центры площадью до 800 кв. метров;
- спорткомплексы и фитнес-центры. Но только в том случае, если они будут загружены только на четверть;
- конференции и выставки;
- точки общепита, работающие на открытом воздухе;
- гостиницы, но при условии 50% загрузки;
- детские санатории с загрузкой в пределах 30%;
- логопедические центры и учреждения, работающие по программам дополнительного профобразования;
- поликлиники смогут вести плановые обследования;
- дневные стационары и отделения восстановительного лечения;
- откроются ЗАГСы для проведения церемоний бракосочетаний.
в загсах - сейчас они проводятся в исключительных случаях, при этом будет действовать ряд ограничений.
— Мы планируем, что третий этап снятия ограничений можно будет начать в конце июня этого года, — обнадежил население Любимов. — А это значит, откроются парки, скверы и пляжи, музеи, театры. Кроме того, третий этап предполагает снятие режима 14-дневной самоизоляции для граждан, приехавших в Рязанскую область из других регионов.
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ИСТОЧНИК KP.RU