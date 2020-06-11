Из имущества «Рязанской автоколонны №1310» смогли продать три автобуса

11 Июнь 2020 2020-06-11T19:04:50+03:00

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10 июня прошли торги по продаже имущества «Рязанской автоколонны №1310» - муниципального предприятия-банкрота. Самым дорогим из 105 лотов, если не считать «пачку» из полутора десятков автобусов, автомобилей и тракторов за 26 млн рублей, стал передвижной автогазозаправщик почти за 1,8 млн рублей. Однако не на него, не на большую часть другой техники, покупателей не нашлось.

В итоге проданы пока три автобуса марки ЛиАЗ: один 2012 года выпуска и два 2010-го – за 443,5 тыс. и 253,4 тыс. рублей соответственно. Все они теперь будут принадлежать предпринимательнице из Тамбова.

Напомним, МУП вступил в процедуру банкротства еще в декабре 2018 года. Согласно финальному отчету арбитражного управляющего Сергея Папенко, сумма требований кредиторов к концу 2019 года приблизилась к 137 млн рублей. Стоимость имущества при этом оценивается в 212 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU