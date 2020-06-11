Бывшего главу администрации Рязани оставили под стражей
Напомним, ранее Сергею Карабасову переквалифицировали вменяемую уголовную статью
Изменить размер текста:
Бывший глава администрации Рязани Сергей Карабасов останется под стражей, по крайней мере, до 3 сентября. Мосгорсуд продлил ему меру заключения под стражей.
Напомним, что ранее следствие переквалифицировало вменяемую бывшему рязанскому чиновнику статью с «Мошенничества» на «Растрату».
Сергей Карабасов находится под стражей с июня 2019 года. Ему вменяют пропажу детской площадке, которая на самом деле никуда не пропала.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»