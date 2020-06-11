2020-06-11T17:41:48+03:00
Общество

Бывшего главу администрации Рязани оставили под стражей

Напомним, ранее Сергею Карабасову переквалифицировали вменяемую уголовную статью
Поделиться:
Изменить размер текста:

Бывший глава администрации Рязани Сергей Карабасов останется под стражей, по крайней мере, до 3 сентября. Мосгорсуд продлил ему меру заключения под стражей.

Напомним, что ранее следствие переквалифицировало вменяемую бывшему рязанскому чиновнику статью с «Мошенничества» на «Растрату».

Сергей Карабасов находится под стражей с июня 2019 года. Ему вменяют пропажу детской площадке, которая на самом деле никуда не пропала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывшего главу администрации Рязани оставили под стражей
В «Детском мире» покупатели устроили хаос в погоне за детской обувью
В центре Рязани рабочие заделывают яму, в которую провалился автомобиль
Юлия Рокотянская: «Научные работы студентов должны иметь практический характер»
Совещание о поддержке людей и бизнеса в Рязанской области покажут онлайн
В Рязанской области из-за вспышки коронавируса закрылась швейная фабрика
В больнице Семашко рязанцы могут сдать тесты на наличие антител COVID-19
За сутки 59 рязанцев заразились COVID-19, один умер
Маме погибшего в ДТП с Ефремовым стало плохо при виде мертвого сына
Разлившаяся Ока затопила дорогу в Заокское и подтопила мост в Касимовском районе
Актовый зал в новой школе Рязани оснастят на 24 млн рублей
В центре Рязани легковушка провалилась в дыру в асфальте
У нового онкоцентра в Рязани перестанут пастись эвакуаторы
Компания «Мармакс» сделает подарок владельцам квартир с террасами
В ЦКПиО высадят новые туи и можжевельник взамен засохших
Перед зданием правительства в Рязани прошел пикет за открытие ТЦ
Стало известно, когда в Рязани откроют пляжи
Рязанские власти ликвидировали «памятник» дорожной колдобине
Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым, похоронят в четверг в родном селе