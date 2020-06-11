2020-06-11T17:10:10+03:00
Общество

В «Детском мире» покупатели устроили хаос в погоне за детской обувью

Видео из магазина сняла одна из посетительниц, которая не смогла найти товар, заказанный ранее по интернету
Яков РЫКОВ
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В «Детском мире» покупатели устроили хаос в погоне за детской обувью. Фото: RZN_Life.В «Детском мире» покупатели устроили хаос в погоне за детской обувью. Фото: RZN_Life.
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10 июня в «Детском мире», расположенном в ТРЦ «Премьер», сняли на видео беспорядок, который оставили после себя покупатели. Хаос, творившийся в обувном отделе, сняла на видео одна из посетительниц.

— Сегодня 10 июня. Заказали в интернете через сайт «Детского мира» детям обувь. Приехали забрать. Посмотрите, что творится, тут свалка. Подошли к управляющей, чтобы найти хотя бы что-то. Она сказала: «Жалуйтесь куда хотите».

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Хаос в Детском мире в обувном отделе
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ИСТОЧНИК KP.RU

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