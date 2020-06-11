В центре Рязани рабочие заделывают яму, в которую провалился автомобиль
Бригада рабочих РМПТС выехала на место проседания асфальта на улицу Есенина, где провалился легковой автомобиль.
«Рабочие приступили к ликвидации последствий», - сообщила пресс-служба администрации Рязани.
Напомним, утром 11 июня в центре Рязани легковой автомобиль задним колесом провалился в яму на дороге (читать подробнее и смотреть видео).
В центре Рязани рабочие заделывают яму, в которую провалился автомобиль. Фото: администрация Рязани.
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ИСТОЧНИК KP.RU