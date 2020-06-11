Совещание о поддержке людей и бизнеса в Рязанской области покажут онлайн

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:48:08+03:00

Любимов в очередной раз обсудит «коронавирусные» проблемы. На сей раз пригласят предпринимателей и банкиров

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11 июня состоится совещание губернатора Николая Любимова «по вопросам поддержки граждан и бизнеса во время пандемии COVID-19». Анонс мероприятия размещен в сообществе «Рязанская область», в нем же организуют трансляцию.

В совещании заявлено участие руководителей региональных министерств и ведомств, представителей бизнеса, банковской сферы, а также двух фондов - развития промышленности и поддержки малого предпринимательства.

Трансляция должна начаться в 19.30.

Напомним, накануне у здания областного правительства провела одиночный пикет с призывом открыть торговые центры. Она заявила, что власти убивают малый бизнес, а меры поддержки «смешны и незначительны».

ИСТОЧНИК KP.RU