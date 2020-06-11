В Рязанской области из-за вспышки коронавируса закрылась швейная фабрика

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:31:45+03:00

COVID-19 зафиксировали у двух человек, остальных отправили на самоизоляцию

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На швейной фабрике ООО «Роба», расположенной в поселке Сапожок, у двоих сотрудников обнаружили коронавирус. Всех контактировавших с ними работников и жителей райцентра медики взяли тесты на COVID-19, а 46 сотрудников отправили на самоизоляцию.

Как сообщает «НГ-Рязань» со ссылкой на директора предприятия Татьяну Ильину, фабрика возобновит работу после 23 июня. Ряжский цех фабрики работает в обычном режиме.

Отметим, что по состоянию на 10 июня в Сапожковском районе зарегистрированы девять зараженных человек. В самом Сапожке – 22 человека (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU