В Рязанской области из-за вспышки коронавируса закрылась швейная фабрика
На швейной фабрике ООО «Роба», расположенной в поселке Сапожок, у двоих сотрудников обнаружили коронавирус. Всех контактировавших с ними работников и жителей райцентра медики взяли тесты на COVID-19, а 46 сотрудников отправили на самоизоляцию.
Как сообщает «НГ-Рязань» со ссылкой на директора предприятия Татьяну Ильину, фабрика возобновит работу после 23 июня. Ряжский цех фабрики работает в обычном режиме.
Отметим, что по состоянию на 10 июня в Сапожковском районе зарегистрированы девять зараженных человек. В самом Сапожке – 22 человека (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU