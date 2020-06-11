В больнице Семашко рязанцы могут сдать тесты на наличие антител COVID-19

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:52:55+03:00

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В больнице имени Семашко проводят тесты, позволяющие выявить наличие антител к коронавирусу в организме. Услуга осуществляется за деньги. Стоимость теста на один вид иммуноглобулина - 795 рублей, забор крови стоит 130 рублей. Результат будет готов в течение трех рабочих дней. Анализ крови из вены берут натощак или не ранее чем через два часа после еды.

Как рассказали в медучреждении, тест выявляет антитела класса Ig G и Ig M. Если в результате теста выявляется наличие иммуноглобулина M, это свидетельствует о том, что на данный момент в организме человека присутствует коронавирусная инфекция. Если анализ выявит в крови содержание иммуноглобулина G, это значит, что человек перенес заболевание, и у него выработан иммунитет.

Для исследований в больнице имени Семашко используют тесты новосибирской фирмы «Вектор» - они были опробованы на пациентах в острой стадии болезни и на этапе выздоровления. Специалисты отмечают высокую достоверность тестов.

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ИСТОЧНИК KP.RU