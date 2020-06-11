2020-06-11T13:40:40+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки 59 рязанцев заразились COVID-19, один умер

Оперативный штаб обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в регионе
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11 июня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обновил данные по Рязанской области.

Сообщается, что за сутки в регионе выявлено 59 новых случаев. С начала пандемии заболевание подтвердилось у 4287 человек. Еще 58 положительных первичных тестов находятся на подтверждении в лаборатории Роспотребнадзора – вместе с ними под контролем врачей находится 4345 человек.

К сожалению, увеличилось количество смертей – плюс один житель. Таким образом, с начала пандемии от COVID-19 в Рязанской области скончались 11 человек.

Подчеркнем, что десять - это именно те жители региона, у которых коронавирус стал непосредственной причиной смерти. Рязанцев с положительным тестом на COVID-19, умерших от других заболеваний – больше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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