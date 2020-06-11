Разлившаяся Ока затопила дорогу в Заокское и подтопила мост в Касимовском районе
Утром в четверг, 11 июня, корреспонденты «Комсомольской правды» побывали в селе Погост Касимовского района, где подъем уровня воды в Оке спровоцировал выход воды на пойму в устье реки Гусь. Подтопленным оказался низководный мост и дорога, идущая в деревню Клетино.
Также воды Оки спровоцировали подъем уровня старичных озер в районе села Шумашь Рязанского района. В результате под водой оказался участок дороги Шумашь – Заокское. Проехать по дороге на автомобиле можно, для ориентира здесь установлены вешки.
Также по данным регионального МЧС подтопленными остаются еще два низководных моста: в Скопинском районе (Шелемишево) и в Сапожковсокм районе (Скит Свято-Данилова монастыря).
Дорога Шумашь - Заокское. 11 июня.
Дорога Шумашь - Заокское. 11 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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